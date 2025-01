Roma, la probabile formazione contro l’Eintracht Francoforte

Le probabili scelte di Claudio Ranieri in vista della gara di Europa League contro l’Eintracht Francoforte

La Roma è pronta a tornare in campo in Europa League: domani, giovedì 30, la formazione di Claudio Ranieri scenderà in campo allo stadio Olimpico contro l’Eintracht Francoforte.

I giallorossi occupano il 21esimo posto nella competizione con 9 punti in classifica.

Situazione diversa per la formazione tedesca, che dopo sette turni occupa il secondo posto con 16 punti, tre in meno rispetto alla Lazio.

Ecco quindi le possibili scelte di Claudio Ranieri in vista della gara contro la formazione di Dino Toppmöller.

La probabile formazione

Per la gara contro l’Eintracht Francoforte, Ranieri dovrebbe optare per un 3-4-2-1. In porta ci sarà Svilar, con Mancini, Hummels e Ndicka in difesa. Al centro del campo, spazio a Paredes, Kone con Saelemaekers sulla corsia di destra e Angelino su quella di sinistra. In attacco c’è Dovbyk che sarà supportato da Dybala e Pellegrini.

ROMA (3-4-2-1, la probabile formazione): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Kone, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri.

Dove vedere Roma-Eintracht Francoforte in streaming e TV

La gara tra la Roma e l’Eintracht Francoforte, in programma per giovedì 30 gennaio alle ore 21:00, sarà trasmessa su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW