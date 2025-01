Lazio, la probabile formazione contro il Braga

Le possibili scelte di Marco Baroni in vista della gara di Europa League contro la squadra portoghese

La Lazio di Baroni riparte da Braga: i biancocelesti, a partire dalle 21:00 affronteranno il Braga.

I biancocelesti, primi con 19 punti in classifica, non potranno contare sugli squalificati Zaccagni e Rovella.

Oltre all’influenzato Guendouzi, che nella giornata di mercoledì 29 non si è allenato.

A tale proposito, Baroni dovrà rivedere diverse situazioni in mezzo al campo. Su tutte, quella legata a Gila che dovrebbe essere schierato sulla mediana accanto a Dele-Bashiru.

La probabile formazione

La Lazio dovrebbe scendere in campo con un 4-2-3-1. In porta ci sarà Mandas, portiere sempre impiegato durante le coppe. In difesa, spazio a Marusic, Gigot, Romagnoli e Pellegini; con Gila e Dele-Bashiru sulla mediana. In attacco, Castellanos sarà supportato da Tchaouna, Pedro e Noslin.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Gila, Dele-Bashiru; Tchaouna, Pedro, Noslin; Castellanos. All. Baroni.

Dove vedere Braga-Lazio in streaming e TV

La gara tra la Braga e Lazio, in programma per giovedì 30 gennaio alle ore 21:00, sarà trasmessa su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW