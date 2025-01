Juventus, migliorata l’offerta per Danso ma il Rennes non molla. Il giocatore spinge

La Juventus ha migliorato l’offerta per Danso del Lens: il giocatore spinge per il trasferimento ma il Rennes non molla.

Dopo l’arrivo di Renato Veiga e l’infortunio di Kalulu, la Juventus è ancora alla ricerca di un difensore centrale.

I bianconeri hanno aumentato l’offerta al Lens per il prestito di Danso, con il giocatore che spinge per il trasferimento.

Il Rennes però non molla. Nonostante l’acquisto di Brassier, infatti, il club francese vuole acquistare due difensori e ha offerto circa 24 milioni di euro bonus compresi per l’acquisto del difensore austriaco.

Ora bisognerà capire se il giocatore manterrà fede al patto fatto con la Juventus, mettendo così il Lens nelle condizioni di accettare l’offerta bianconera.