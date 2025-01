Juventus, in caso di partenza di Fagioli si segue Anjorin dell’Empoli

Il centrocampista inglese è il profilo seguito dalla dirigenza bianconera in caso di partenza di Fagioli: la situazione

Il calciomercato della Juventus non finisce qui. In attesa dell’ok definitivo del Lens per Danso, il club bianconero pensa anche al suo centrocampo.

In caso di uscita di Nicolò Fagioli – seguito da Fiorentina e Lipsia – la dirigenza bianconera segue Tino Anjorin dell’Empoli. Il centrocampista inglese piaceva anche a Torino e Atalanta, ma per giugno.

Se dovesse dunque uscire il centrocampista italiano, Anjorin potrebbe anche essere un investimento da fare in questi ultimi giorni di calciomercato.

Nel corso di questa stagione, il calciatore dell’Empoli ha collezionato 16 presenze e 3 assist in Serie A.