Il club vorrebbe il centrocampista argentino del Vélez: la situazione

Il Parma punta gli occhi in Argentina. Il club spinge per provare a chiudere la trattativa con il Vélez per Christian Ordoñez, centrocampista argentino classe 2004.

Dal 2022, sono 72 le presenze del calciatore con la maglia del club impreziosite da 1 gol e 6 assist.