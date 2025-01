Fiorentina, trattativa in corso per Fagioli. Sul giocatore anche il Lipsia

Il club toscano vuole trovare prima l’accordo con il giocatore

La Fiorentina è scatenata in questi ultimi giorni di calciomercato. Oltre alla trattativa per portare in Toscana Nicolò Zaniolo (leggi qui le ultime), in corso anche quella per Fagioli.

Al momento, in corso la trattativa tra il club e il giocatore con l’intento di trovare l’accordo. Una volta fatto, la Fiorentina si siederà al tavolo con la Juventus.

Anche il Lipsia su Fagioli

Intanto, la Juventus nelle prossime ore potrebbe ricevere un’offerta anche dal Lipsia per Fagioli.

Anche il club tedesco dovrebbe presentare un’offerta sulla base del prestito con obbligo di riscatto.