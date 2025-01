Verona, accordo raggiunto con la Fiorentina per Valentini

Il difensore si trasferirà in prestito secco

Novità in casa Verona: è stato raggiunto, infatti, l’accordo con la Fiorentina per il trasferimento in prestito secco di Nicolás Valentini.

Arrivato le scorse settimane a Firenze, ora il calciatore vestirà la maglia del Verona.

Resta ora da capire se, in un secondo momento (o con uno scambio), ci sarà il conseguente arrivo di Daniele Ghilardi in maglia viola.

Tutto dipenderà dalla partenza, o meno, di Comuzzo.