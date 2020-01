Juventus, la probabile formazione contro l'Udinese in Coppa Italia

Niente polemiche, voglia di fare qualche esperimento. Per Maurizio Sarri, la partita della sua Juventus contro l'Udinese in Coppa Italia sarà un test più che imporante per vedere i progressi della squadra, soprattutto per quanto riguarda qualche singolo. Per altri, sarà un'occasione per fare qualche minuto in più in campo, pensando al campionato e agli infortuni che non risparmiano soprattutto la difesa.

Con Demiral fuori, per esempio, sarà Rugani a scendere in campo dal primo minuto, nell'inedita coppia con De Ligt. Bonucci riposerà, pensando alla partita contro il Parma, così come anche Szczesny, che lascerà il cambio per una solita turnazione con Buffon. "È importante per noi" ha dichiarato Sarri, che ha lasciato tra l'altro uno spiraglio in attacco per Ronaldo titolare. A completare la difesa: Danilo a destra (riposa Cuadrado) con Alex Sandro a sinistra, visto l'infortunio di De Sciglio (out per un problema muscolare: almeno una settimana di stop).

Bernardeschi mezzala

La verà novità riguarda la posizione di Bernardeschi, su cui Sarri da tempo sta lavorando pensandolo come interno di centrocampo. L'ex Fiorentina dovrebbe giocare a sinistra, mentre Bentancur, squalificato domenica scorsa, a destra. In mezzo, Emre Can, che ha così la possibilità di mettersi in mostra. Sulla trequarti, potrebbe avere spazio Douglas Costa, con la possibilità di allargarsi sugli esterni, soprattutto in caso di presenza dal primo minuto di Cr7. In realtà, il portoghese sembra prossimo alla panchina: Dybala e Higuain sono i candidati principali a partire dal primo minuto. Ecco la probabile formazione

Juventus (4-3-1-2-): Buffon; Danilo, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Can, Bernardeschi; Douglas Costa; Dybala, Higuain. All. Sarri.