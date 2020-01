Juventus, l'esito dell'operazione per Demiral

20.40 - Operazione riuscita. Per Demiral è andato tutto molto bene: il difensore ora dovrà restare fermo diversi mesi prima di tornare in campo. Ecco il comunicato ufficiale della Juventus

Merih Demiral questa sera è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore e sutura del menisco laterale del ginocchio sinistro. L’intervento, eseguito presso la clinica Hochrum di Innsbruck dal professor Christian Fink alla presenza del medico sociale della Juventus dott. Tzouroudis, è perfettamente riuscito.

I tempi necessari per un recupero ottimale sono di 6-7 mesi.

19.28 - Stessa operazione di Chiellini, stesso medico. Per Demiral, che durante la partita contro la Roma ha subito un serio infortunio, è in corso in questo momento l'operazione al legamento del crociato anteriore del ginocchio sinistro, che si è rotto durante un'azione di gioco. Il difensore è a Innsbruck, proprio dove il capitano della Juve è stato operato a inizio settembre. A eseguire l'operazione è il professor Fink. Poi, inizierà il decorso che lo porterà in campo fra qualche mese.