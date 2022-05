Calciomercato, Juventus-De Ligt: parti vicino all'accordo per rinnovare fino al 2026

Incontro tra l'agente di De Ligt e la Juventus: accordo vicino per prolungare il contratto fino al 2026

Il calciomercato dei bianconeri entra nel vivo. La Juventus e De Ligt sono infatti vicine al raggiungimento dell'accordo per proseguire ancora insieme. Durante l'incontro, tenutosi oggi a Torino tra l'agente Rafaela Pimenta e la dirigenza bianconera, sono stati diversi i temi affrontati. Prima la situazione Paul Pogba, con il contratto in scadenza il 30 giugno 2022 con il Manchester United (qui tutta la giornata con gli aggiornamenti sul francese) e poi la questione rinnovo di De Ligt.

Juventus, accordo vicino tra le parti: De Ligt rimarrebbe fino al 2026

Durante l'incontro con l'agente Rafaela Pimenta a Torino, le parti hanno discusso per il prolungamento di contratto di Matthijs De Ligt, per il quale sono vicino all'accordo. Il difensore centrale, in scadenza il 30 giugno del 2024, rimarrebbe con la Juventus fino al 2026, ammortizzando così il suo peso economico ai fini della redazione del bilancio.

I numeri di De Ligt con la Juventus

Arrivato nel 2019, l'ex Ajax ha collezionato con la maglia della Juventus 115 presenze tra Serie A, Champions League e altre competizioni. De Ligt ha segnato otto volte e realizzato tre assist, e la dirigenza bianconera non vuole farsi sfuggire il numero quattro, aprendo così la trattativa con l'enturage per poterlo mantenere a Torino.

Con il pilastro della difesa Giorgio Chiellini, che proprio stasera ha salutato all'Allianz Stadium i suoi tifosi, Matthijs De Ligt diventerebbe, come già lo è diventato nel corso di questa stagione, imprescindibile per la difesa bianconera. Intato la Juventus si è anche assicurata le prestazioni del giovane difensore del Frosinone, Federico Gatti, che si unirà alla squadra a giugno.