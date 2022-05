Pogba-Juventus, incontro in corso a Torino con l'agente | LIVE

15.15 - Paul Pogba, ricordiamo, ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2022 con il Mancester United.

14.20 - Iniziato l'incontro tra le parti. L'agente Rafaela Pimenta sta parlando con la dirigenza della Juventus a Torino per provare a riportare in bianconero il centrocampista del Manchester United.

Pogba-Juve | Tutte le ultime notizie LIVE

Come anticipato nei giorni scorsi, la Juventus vuole fare sul serio per Paul Pogba. I bianconeri stanno incontrando l'agente del centrocampista del Manchester United a Torino per provare a riportare in bianconero in Serie A.

Pogback o non Pogback, la dirigenza bianconera sta provando a intavolare una trattativa, puntando sul cuore del calciatore francese, contro le cifre economiche ben più alte offerte sia dallo stesso Manchester United per un rinnovo, che anche dal PSG.