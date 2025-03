Le formazioni ufficiali scelte da Valverde e Ranieri per Athletic Bilbao-Roma di Europa League

Tutto pronto allo Stadio di San Mames per la sfida da dentro o fuori tra Athletic Bilbao e Roma, che si affrontano a partire dalle 18.45. In palio c’è la qualificazione ai quarti di finale di Europa League.

Grazie al gol all’ultimo secondo di Shomurodov, la formazione guidata da Claudio Ranieri arriva all’incontro in vantaggio per 2-1, ma l’allenatore è stato chiaro: “Se entriamo in campo per il pareggio, la perdiamo“.

Con la Lazio contemporaneamente in campo all’Olimpico contro il Viktoria Plzen, la Roma vuole passare il turno per continuare questo straordinario momento di fiducia e attendere la vincente di Fenerbahçe-Rangers, in campo alle 21:00.

Di seguito riportiamo le formazioni ufficiali scelte da Ernesto Valverde e Claudio Ranieri per la sfida del San Mames.

Athletic Bilbao-Roma, le formazioni ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Rensch, Paredes, Cristante, Angelino; Dybala, Baldanzi; Dovbyk. Allenatore: Ranieri

A disposizione: De Marzi, Gollini, Pellegrini, Abdulhamid, Shomurodov, Koné, Soulè, Nelsson, Saelemaekers, Pisislli, Sangare, El Shaarawy

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Agirrezabala; de Marcos, Paredes, Nunez, Yuri; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Inaki Williams, Unai Gomez, Nico Williams; Maroan. Allenatore: Valverde

A disposizione: Unai Simon, Gorosabel, Vesga, Berenguer, Djaló, Guruzeta, Leque, Prados, Canales, Dunabeitia, Adama, Olabarrieta

Dove vedere la sfida di Europa League

Oggi, giovedì 13 marzo, alle ore 18.45 la Roma è impegnata in trasferta contro l’Athletic Bilbao per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW