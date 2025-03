Kimmich resta al Bayern Monaco: ufficiale il rinnovo fino al 2029

Era in scadenza a fine stagione. Ora il Bayern ha annunciato il rinnovo di Joshua Kimmich

Rinnovo importantissimo in casa Bayern Monaco, che blinda uno dei suoi titolari e dei giocatori più esperti della rosa.

Joshua Kimmich rinnova il contratto per 4 anni, prolungando il suo accordo col club bavarese fino al 2029.

Era uno dei pezzi pregiati tra i giocatori in scadenza a fine stagione e sembrava destinato a cambiare squadra dopo 9 stagioni.

Invece, dopo una serie di tira e molla, è arrivata la firma sul nuovo contratto. E a luglio per lui saranno 10 anni nel club, in cui era arrivato nel 2015 dallo Stoccarda.

Il comunicato del Bayern Monaco e le parole di Kimmich

Questo l’annuncio del rinnovo del capitano della nazionale tedesca: “Joshua Kimmich ha prolungato il suo contratto con l’FC Bayern fino al 30 giugno 2029. Quest’estate saranno 10 anni da quando il trentenne si è trasferito a Monaco. In questo periodo, il capitano della Germania ha vinto otto titoli della Bundesliga, la Champions League e la Coppa del mondo per club FIFA, tra gli altri riconoscimenti“.

Sul proprio sito ufficiale, il Bayern Monaco ha anche riportato le prime parole del centrocampista dopo il rinnovo: “Al FC Bayern ho l’ambiente migliore per raggiungere i miei obiettivi sportivi. È su questo che si è basata la mia decisione. Per me al momento, non esiste un pacchetto migliore di compagni di squadra, staff tecnico e ambiente del club per raggiungere il massimo successo. Mi sento a casa qui e non ho ancora finito“.