Il gioiellino classe 2004 Assane Diao del Como è stato ufficialmente convocato dal Senegal

Assane Diao ha scelto. Il classe 2004, arrivato durante il mercato invernale alla corte di Cesc Fabregas a Como, ha ricevuto la sua prima convocazione in Nazionale Maggiore.

La novità, nello specifico, è quella del Paese che lo ha convocato. Non si tratta infatti della Spagna, con cui vanta numerose presenze nelle selezioni giovanili, bensì del Senegal.

Il giovane attaccante, cresciuto calcisticamente nel Betis Siviglia, prenderà dunque parte alla spedizione dei “Leoni della Teranga” per le due gare contro Sudan del Sud e Togo, valide per la qualificazione alla Coppa del Mondo.

Assane Diao, nato a Ndangane in Senegal ma poi cresciuto a Badajoz, a confine con il Portogallo, potrebbe quindi aver preso la decisione finale circa la propria nazionalità da rappresentare sul campo da calcio. Ma non è ancora detta l’ultima parola.

Senegal, convocato Assane Diao: la Spagna osserva

Nulla è ancora stato deciso. Una sua possibile futura convocazione con la nazionale spagnola, infatti, sarebbe ancora possibile qualora Diao non scendesse in campo con il Senegal nei prossimi impegni sopracitati. In caso contrario, la Spagna non potrebbe più tentare di convincere il giocatore in futuro.

Questa decisione, comunque, non rappresenta un unicum, anzi il contrario. Si tratta di una possibile seconda perdita importante per la Furia Roja, che in passato ha già visto Brahim Diaz decidere di rappresentare il Marocco a livello internazionale. L’ex Milan ora al Real Madrid aveva invece accettato tutte le convocazioni nelle giovanili della Spagna.

Senegal, non solo Diao: tutti i convocati

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ad ogni modo, aveva manifestato interesse nel convocare Diao per l’Under 21, ma il giocatore ha preferito accettare l’invito del Senegal, che a fine anno ospiterà la Coppa d’Africa e potrebbe partecipare alla prossima edizione della Coppa del Mondo.

I CONVOCATI

Portieri: Mendy, Diaw, Diouf

Difensori: Koulibaly, Niakhaté, Diallo, Seck, Ndiaye, Camara, Mendy

Centrocampisti: Gueye, Camara, Idrissa Gueye, Niassé, Sarr, Diatta, Lopy, Ciss

Attaccanti: Mané, Ismaila Sarr, Diao, Sima, Dia, Diallo, Ndiaye, Sagna