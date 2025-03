Le formazioni ufficiali scelte da Baroni e Koubek per Lazio-Viktoria Plzen di Europa League

Tutto pronto allo Stadio Olimpico per la sfida da dentro o fuori tra Lazio e Viktoria Plzen, che si affrontano a partire dalle 18.45. In palio c’è la qualificazione ai quarti di finale di Europa League.

Grazie al gol all’ultimo secondo di Isaksen, seppur in 9 contro 11, la formazione guidata da Marco Baroni arriva all’incontro in vantaggio per 2-1, ma l’allenatore è stato chiaro: “Sappiamo bene che sarà una gara da dentro-fuori. Anche se abbiamo due risultati su tre non possiamo pensare solo a questo, non sono stati fatti calcoli“.

Con la Roma contemporaneamente in campo al San Mames contro l’Athletic Bilbao, la Lazio vuole passare il turno per continuare questo straordinario momento di fiducia e attendere la vincente di Olympiacos-Bodo Glimt, in campo a loro volta alle 18:45.

Di seguito riportiamo le formazioni ufficiali scelte da Miroslav Koubek e Marco Baroni per la sfida dell’Olimpico.

Lazio-Viktoria Plzen, le formazioni ufficiali

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Baroni

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Milani, Lazzari, Gila, Tchaouna, Nazzaro, Serra, Dia, Noslin.

VIKTORIA PLZEN (4-3-3): Jedicka; Dweh, Markovic, Jemelka, Cadu; Sulc, Kalvach, Cerv; Vydra, Durosinmi, Memic. Allenatore: Koubek

A disposizione: Tvrdon, Baier, Paluska, Hejda, Doski, Panos, Sojka, Valenta, Havel, Kopic, Adu, Vasulin.

Dove vedere la sfida di Europa League

Oggi, giovedì 13 marzo, alle ore 18.45 la Lazio è impegnata in casa all’Olimpico contro il Viktoria Plzen per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW.