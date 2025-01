Inter, Inzaghi: “Il destino è nelle nostre mani. Asllani ha la fiducia mia e della società”

Le parole dell’allenatore nerazzurro a Sky Sport dopo la partita di Champions con lo Sparta Praga

Già aritmeticamente qualificata almeno ai playoff della “nuova” Champions League, l’Inter di Simone Inzaghi ha affrontato lo Slavia Praga alla Eden Aréna.

Un match affrontato a viso aperto, trovando già al 12′ il gol del vantaggio con un Lautaro Martinez in forma smagliante, come testimonia il 4° gol nelle ultime 5 partite.

Poi, dopo un primo tempo di dominio, più gestione del possesso palla anche a fronte di avversari che ci provano. Anche un gol annullato a Dumfries per una punta della scarpa in fuorigioco.

L’Inter si trova dunque a 16 punti e al 4° posto nel super girone. Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post match.

Inter, Inzaghi: “Asllani? Critiche eccessive”

L’allenatore dell’Inter ha esordito così: “Siamo vicini a un risultato fatto di grandissime prestazioni. Ci manca ancora un punto, il destino sarà nelle nostre mani. Un cammino non scontato, ci manca l’ultimo passo. Sono molto soddisfatto della prestazione, per quanto fatto sul campo e per la concentrazione. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, la vittoria è i tifosi, per cui non è facile viaggiare ogni due giorni e mezzo per sostenerci“.

Inzaghi ha poi continuato: “Mancata la brillantezza nel chiuderla? Ho rivisto il gol annullato, il fuorigioco è millimetrico. Pensavamo la partita si mettesse in un altro modo dopo l’1-0, non è stato semplice. Il secondo tempo abbiamo alzato il ritmo e dovevamo fare il secondo gol, avendo creato tante situazioni. Dovevamo avere grande concentrazione e determinazione. Non sapevamo cosa andavamo a incontrare. Abbiamo rischiato poco e dove abbiamo rischiato Sommer ha risposto bene“.

Infine, l’allenatore ha concluso così: “Asllani? Kristjan sta facendo ottime cose, le critiche sono esagerate. Nel suo ruolo ha davanti Calha, ma si fa sempre trovare pronto. Capita a tutti di poter sbagliare qualcosa, ma lui non ha mai mollato e si impegna sempre moltissimo. Contro l’Empoli ha fatto una grandissima partita. È lucido nelle scelte, ha la massima fiducia mia e della società“.

Inter, Lautaro Martinez: “Manca ancora un piccolo passo”

Per l’Inter, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto anche Lautaro Martinez. Queste le sue dichiarazioni: “Era una partita importante per la classifica e per il percorso. Per entrare nelle 8 manca ancora un piccolo passo. Manca un’ultima gara a San Siro con il Monaco“.

“A volte ci manca ferocia? Non so se chiamarla così. Dipende dalle situazioni, da come si affrontano e sviluppano le partite. Da inizio anno abbiamo lasciato punti importanti non chiudendo le partite, oggi poteva essere una di quelle occasioni. Ma l’importante sono i punti“.

Il capitano nerazzurro adesso è il massimo goleador dell’Inter in Champions League, raggiungendo l’Imperatore Adriano a quota 14. “Io lavoro ogni giorno. È finito il periodo di non fare gol ma io ho sempre visto le partite a 360 gradi non solo sotto il lato realizzativi. Però sono molto contento“, ha concluso.