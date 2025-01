Milan, Conceição: “Siamo stati superiori. Ottima stagione ma c’è tanto da lavorare”

Le dichiarazioni a Prime Video dell’allenatore del Milan dopo la sfida di Champions con il Girona

Archiviata la brutta sconfitta in campionato contro la Juventus di Thiago Motta per 2-0, il Milan di Sergio Conceição è tornato a San Siro, questa volta per la Champions League.

Contro il Girona la squadra di Conceicao si è portata in vantaggio grazie a una rete di Leao, andando poi più volte vicina al raddoppio.

I rossoneri non sono però riusciti a chiuderla, con la formazione spagnola che ha cercato in tutti i modi di trovare il pareggio, senza però riuscirci. Alla fine il match è quindi terminato sul risultato di 1-0.

Il Milan si porta quindi a quota 15 punti, posizionandosi in 6° posizione. Al termine del match, l’allenatore Sergio Conceição è intervenuto ai microfoni di Prime Video.

Milan, le parole di Conceição

L’allenatore del Milan ha esordito così ai microfoni di Prime Video: “Guardando la classifica devo dire che i ragazzi hanno fatto un’ottima stagione ma c’è ancora tanto da lavorare. Alcune cose vanno bene, altre meno, ma la cosa più importante è il risultato. Siamo stati superiori come squadra“.

Conceição ha poi continuato: “Nel secondo tempo abbiamo avuto più paura di subire il pareggio che voglia di fare il secondo. Leao ha fatto gol ma si sta spendendo tanto anche per la squadra. Mercato? Ci servirebbero Toni e Seedorf (presenti in studio, ride ndr.). Gimenez? Non rispondo”.

Milan, Conceicao a Sky: “Leao deve capire che senza palla deve difendere”

Intervenuto ai microfoni di Sky ha poi aggiunto: “Leao? Ci ho parlato tanto. Deve capire che quando abbiamo la palle è un attaccante. Ma quando non abbiamo la palla deve difendere. Deve diventare un giocatore più completo, così potrà essere molto più forte in futuro. Maignan non può salvarci sempre”.