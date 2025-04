Como-Genoa, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Como-Genoa, match valido per la 34ª giornata di Serie A: le scelte di Fabregas e Vieira.

Dopo lo stop del calcio legato all’ultimo saluto a Papa Francesco con il funerale in Piazza San Pietro che ha chiamato a raccolta più di 250mila persone nella Capitale (oltre a quelle connesse da tutto il mondo) torna la Serie A.

La 34ª giornata apre con ben due match alle 12:30. Como-Genoa e Venezia-Milan, infatti, saranno i due lunch match di una domenica 27 aprile ricca di calcio con ben sette incontri del massimo campionato.

Alle 12:30, allo stadio “Sinigaglia“, è previsto dunque il fischio d’inizio della sfida tra il Como di Cesc Fabregas e il Genoa di Patrick Vieira.

Di seguito le formazioni ufficiali della sfida tra Como e Genoa, entrambe attualmente a quota 39 punti in campionato. Un match che non mette in palio molto se non i tre punti, ma che promette comunque spettacolo e bel gioco.

Gomo-Genoa, le formazioni ufficiali

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Kempf, Gondaniga, Valle; Caqueret, Da Cunha; Strefezza, Nico Paz, Ikone; Cutrone. Allenatore: Cesc Fabregas

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Kassa; Masini, Thorsby, Ahanor; Ekhator. Allenatore: Patrick Vieira

Dove vedere la partita in streaming e in tv

La partita Como-Genoa della 34ª giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 27 aprile alle ore 12.30 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.