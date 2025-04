Venezia-Milan, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Venezia-Milan, match valido per la 34ª giornata di Serie A: le scelte di Di Francesco e Conceiçao.

La Serie A torna in campo per la 34ª giornata, con ben 7 partite in programma per la giornata di domenica 27 aprile. Al Pier Luigi Penzo si gioca Venezia-Milan, match fondamentale per la classifica.

I padroni di casa arrivano dal pareggio contro l’Empoli nella sfida salvezza: il 2-2 del Castellani non toglie la squadra veneta dalla zona critica della classifica.

I rossoneri arrivano dalla grande vittoria in Coppa Italia contro l’Inter, con il netto 0-3 che porta la squadra di Conceiçao in finale.

A circa un’ora dal match, le formazioni ufficiali della partita.

Le formazioni ufficiali di Venezia-Milan

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Conde, Nicolussi Caviglia, Busio, Haps; Fila, Yeboah. Allenatore: Eusebio Di Francesco

A disposizione: Joronen, Grandi, Stankovic, Zampano, Gytkjaer, Oristanio, Marcandalli, Duncan, Bjarkason, Sverko, Ladisa, Kike Perez, Carboni, Doumbia, Maric.

MILAN (3-4-3): Maignan; Gabbia, Pavlovic, Tomori; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Jovic, Leao. All. Sergio Conceiçao

A disposizione: Sportiello, Torriani, Gimenez, Loftus-Cheek, Chukwueze, Florenzi, Thiaw, Walker, Bondo, Terracciano, Joao Felix, Abraham, Sottil

Dove vedere Venezia-Milan in tv e streaming

Il match tra Venezia e Milan, in programma alle ore 12:30 e valido per la 34ª giornata di Serie A, si giocherà al Pier Luigi Penzo. Il match potrà essere seguito in diretta esclusiva su DAZN.