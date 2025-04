Le dichiarazioni di Geoffrey Moncada a pochi minuti dal fischio iniziale di Venezia-Milan

A pochi minuti dall’inizio del lunch match delle 12:30 contro il Venezia allo stadio “Pier Luigi Penzo“, il direttore dell’Area Tecnica, Geoffrey Moncada, è intervenuto ai microfoni per fare il punto sulla situazione in casa rossonera.

Un match delicato per entrambe le squadre. Da una parte i rossoneri che arrivano in Laguna pochi giorni dopo il successo in Coppa Italia contro l’Inter, dall’altra il Venezia che si è molto avvicinato alla salvezza, si trova a un solo punto e non ha intenzione di mollare.

La situazione dell’allenatore, il progetto tecnico, il futuro per i ruoli di direttore sportivo e allenatore e infine il contratto di Jovic, uomo copertina delle recenti prestazioni.

Poco prima del fischio d’inizio del match di Serie A, il dirigente rossonero ha parlato ai microfoni di DAZN. Di seguito riportiamo le dichiarazioni del dirigente.

Milan, Moncada: “Vogliamo fare sempre di più”

Ecco le dichiarazioni di Moncada ai microfoni di DAZN. “Coppa Italia? Non siamo stati sodisfatti della classifica in Serie A, vogliamo fare sempre di più. Importante vincere due trofei, vogliamo la Coppa Italia, è l’unica chance di arrivare in Europa“.

Poi ancora. “Conceição? Siamo molto contenti, ha lavorato tanto e ha portato metodologia e intensità a Milanello. Progetto tecnico? Parliamo sempre di partite perse, gol.. ma esistono le prestazioni. Abbiamo una struttura, siamo il Milan. Pensiamo alla figura di un direttore sportivo per sviluppare il club e fare lo step successivo“.

Infine, Moncada ha concluso così: “Contratto Jovic? Complimenti a lui e al mister, che hanno lavorato per migliorare la situazione. Abbiamo tutto sotto controllo per quanto riguarda il suo contratto, speriamo che possa continuare a far ancora bene in questo finale di stagione“.