Serata di alti e bassi per l’attaccante obiettivo di mercato del Milan contro il Lille

Prima le belle notizie, poi la batosta. Serata di sbalzi d’umore per Santiago Gimenez, attaccante del Feyenoord impegnato contro il Lille in Champions League, nonché obiettivo di mercato per il Milan di Conceição.

In un primo momento il gol del pareggio, più precisamente al 14′ del primo tempo, su assist di Gernot Trauner. Su sviluppi di calcio d’angolo proprio Trauner colpisce solo sul secondo palo e rimette in mezzo: Gimenez deve solo ribattere a rete: è 1-1.

Una quindicina di minuti più tardi, però, ecco le brutte notizie: L’attaccante messicano classe 2001 è costretto al cambio dopo essere rimasto a terra e viene sostituito da Ayase Ueda.

A complicare ulteriormente la situazione per il Feyenoord, il raddoppio del Lille al 38′, propiziato da un’autorete del già citato Gernot Trauner. Ad ogni modo, però, troppo presto per valutare la situazione ed evitare eventuali ripensamenti del Milan per quanto riguarda il mercato, ma situazione da tenere sotto osservazione.