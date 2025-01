Atalanta, idea Daghim del Salisburgo per l’attacco

I nerazzurri, oltre a Maldini, seguono anche il classe 2005 danese

Un buonissimo pareggio per l’Atalanta contro il Barcellona, che però non è bastato per ottenere la qualificazione diretta agli ottavi di Champions League.

La stagione europea proseguirà comunque, e la speranza di Gasperini è quella di avere qualche rinforzo dal mercato per aumentare le rotazioni.

In questo senso, dopo l’infortunio di Lookman, i nerazzurri hanno iniziato a visionare diversi profili tra cui quello di Maldini. La novità invece è rappresentata da Adam Daghim, ala danese classe 2005 del Salisburgo che ha segnato un gran gol contro l’Atletico Madrid nell’ultimo turno di Champions.

Qualora dovesse arrivare, oltre a rimpiazzare Lookman, il 19enne sarebbe anche il sostituto di Zaniolo, su cui c’è la Fiorentina.