Genoa, iniziate le visite mediche per Ellertsson | FOTO e VIDEO

Visite mediche in corso per il nuovo rinforzo del club rossoblù

Giornata di nuovi arrivi per il Genoa. Sono in corso, infatti, le visite mediche per Mikael Egill Ellertsson, attaccante islandese del Venezia.

Come anticipato qualche giorno fa, il calciatore rimarrà al Venezia fino al mese di giugno in prestito. Operazione chiusa per una cifra pari a 3,5 milioni di euro.

Non solo Ellertsson. Arrivato in Italia nelle scorse ore, questo pomeriggio anche Onana svolgerà le visite mediche di rito.

Il centrocampista classe 2000 arriva dal Besiktas.