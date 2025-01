Fiorentina, Palladino: “Dobbiamo prendere esempio da squadre come il Napoli”

Raffaele Palladino, Fiorentina – Credits: Federico Piovesan

Le parole di Palladino al termine della partita persa dalla Fiorentina contro il Napoli

Un inizio di 2025 molto sfortunato per la Fiorentina.

La viola, nella prima gara dell’anno, sono stati sconfitti 0-3 dal Napoli davanti ai propri tifosi.

Diventano adesso 5 le partite consecutive senza vittoria tra tutte le competizioni, nelle quali i toscani hanno ottenuto 3 sconfitte e 2 pareggi.

Al termine del match, Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa.

Fiorentina, le parole di Palladino

L’allenatore della viola ha innanzitutto dichiarato: “Abbiamo affrontato una squadra forte, complimenti al Napoli che è molto solido, cinico e ha grandi individualità. Hanno sfruttato ogni minimo errore nostro: dobbiamo prendere esempio da queste grandi squadre, si cresce anche guardandole. Il piano gara era giusto, abbiamo approcciato bene la partita e ho visto motivazione. Dobbiamo lavorare e migliorare, ma siamo giovani e queste partite servono a questo“.

Poi, sul mancato utilizzo di Gudmundsson: “Ha avuto un fastidio alla caviglia. Doveva entrare ma ha sentito dei fastidi. Ha avuto un problema alla caviglia che già aveva avuto al Genoa. Ma è una storia vecchia”.

Raffaele Palladino, Fiorentina (Imago)

“Difficile accettare lo 0-3”

Poi, Palladino è tornato a parlare di cosa va sistemato: “Io mi concentro su cosa c’è da migliorare: analizzeremo gli errori con la squadra, dobbiamo continuare a crescere e lavorare giorno dopo giorno. Io per primo devo crescere“.

Per concludere, l’ex allenatore del Monza ha spiegato il motivo per cui ha cambiato modulo in partenza: “Il Napoli gioca molto sulle catene e volevamo maggiore densità centrale. Loro sono forti, noi siamo mancati quando dovevamo giocare sulla riconquista. Ed è anche difficile accettare la sconfitta per 3-0, abbiamo avuto occasioni per riaprire ma il Napoli ha castigato al minimo dettaglio”.