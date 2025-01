Le parole di Stellini, che si è presentato per la consueta intervista al posto di Conte dopo la vittoria del Napoli contro la Fiorentina

Il 2025 si apre nel migliore dei modi per il Napoli con una netta vittoria nel weekend di apertura del nuovo anno. Partita che ha dato seguito alla diciannovesima giornata di Serie A, che si era aperta con lo scontro tra Venezia ed Empoli, terminato con il risultato di 1-1.

Gli azzurri hanno battuto la Fiorentina nella prima gara del 2025, grazie a un netto 0-3 firmato Neres-Lukaku-McTominay.

La squadra di Antonio Conte torna così al primo posto in solitaria in classifica, in attesa che Atalanta e Inter recuperino le loro partite dopo gli impegni di Supercoppa.

Al termine del match, l’allenatore azzurro non si è presentanto ai microfoni. Al suo posto ha parlato Cristian Stellini in un’intervista ai microfoni di DAZN.

Le parole di Stellini in intervista al termine di Fiorentina-Napoli

Stellini ha così esordito: “Assenza Conte? Siamo felici della vittoria ma abbiamo perso una persona molto cara a noi, un bambino malato. Il mister non è riuscito a venire in conferenza stampa. Siamo vicini alla sua famiglia“.

Sulla partita ha poi detto: “I nostri ragazzi stanno lavorando forte, stanno lavorando bene e noi siamo contentissimi di questo. Faccio i complimenti a tutti loro per quanto fatto“.

Non è riuscito a presentarsi dunque Antonio Conte per la consueta conferenza post partita dopo la brillante vittoria ottenuta in trasferta contro la squadra di Palladino. Partita che ha permesso al Napoli di fare un ulteriore passo in classifica, salendo a 44 punti.

Il prossimo impegno per il Napoli sarà domenica 12 gennaio contro il Verona allo stadio Maradona, prima dell’importante scontro al vertice in trasferta contro l’Atalanta in programma per sabato 18 gennaio alle 20.45.