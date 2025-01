Roma, nessuna trattativa con il Napoli per Pellegrini

Nessuna trattativa tra Roma e Napoli per Lorenzo Pellegrini.

Dopo soli due giorni dall’inizio del calciomercato le squadre stanno iniziando a puntare gli occhi su diversi giocatori.

I riflettori sono puntati su tutti i club ma anche sulla Roma e in particolare su Lorenzo Pellegrini.

Non risulta nessuna trattativa tra i giallorossi e il Napoli né un accordo raggiunto tra le parti.

Anche il suo allenatore ha parlato di lui in conferenza stampa in vista del derby di Roma (Clicca qui per la conferenza completa).

Ranieri su Pellegrini: “Tornerà titolare quando sarà sereno”

“Sento molto feeling con Pellegrini. Non lo faccio giocare per una mia considerazione psicologica, tecnicamente lo considero uno dei migliori centrocampisti in Europa. Lui soffre questo fatto dei tifosi e io devo tener presente se un giocatore se ne fa carico o se gli scivola via“. Anche Claudio Ranieri durante la conferenza stampa prima del derby è tronato a parlare di Lorenzo Pellegrini.

Conclude poi: “Il suo peccato è che si carica tutti i problemi. Solo liberandosi di questi pesi può tornare il giocatore che è. Fa un mezzo errore e subito viene caricato di negatività e responsabilità. Il giorno che lo vedrò sereno, tornerà titolare“.