Como, in chiusura l’arrivo di Fresneda dello Sporting CP

Fresneda, terzino dello Sporting Lisbona (Imago)

Il club allenato da Fabregas è in chiusura il terzino spagnolo dello Sporting

Dopo un’estate ricca di colpi, il Como vuole ripetersi nella sessione invernale di calciomercato.

I lombardi cercano dei rinforzi che possano aiutare in ottica salvezza, e in questo senso stanno monitorando diversi profili.

Come riferito da Marco Demicheli, tra questi c’è anche Ivan Fresneda, terzino spagnolo classe 2004 attualmente in forza allo Sporting Club de Portugal.

L’operazione è in chiusura, con la squadra allenata da Fabregas che ha sorpassato il Valencia e ha trovato l’accordo con il giocatore. L’affare si farà in prestito.

Como, in arrivo Fresneda in prestito

Il Como batte il primo colpo della sessione invernale di calciomercato. I biancazzurri sono in chiusura per Ivan Fresneda, talentuoso terzino classe 2004 che arriverà in prestito dallo Sporting CP.

In questa stagione l’ex Valladolid non ha trovato molto spazio, come dimostrato dalle sole 10 presenze, motivo per cui il club portoghese ha optato per un trasferimento che potesse garantirgli più minuti. Il Como ne ha approfittato e ha superato la concorrenza di alcuni club spagnoli, Valencia su tutti.