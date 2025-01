Milan sulle tracce di Rashford del Manchester United: le condizioni

Rashford, attaccante del Manchester United (Imago)

Il club rossonero punta l’attaccante, che si trova ai margini dello United

Il Milan punta Marcus Rashford.

L’attaccante inglese, finito ai margini della rosa e in tutt’altro che ottimi rapporti con Ruben Amorim, potrebbe lasciare il Manchester United.

Il club rossonero è molto vigile sulla sua vicenda, ma le condizioni per il trasferimento sembrano essere due: che i Red Devils partecipino in maniera importante al pagamento dell’ingaggio e che il trasferimento avvenga in prestito.

Anche altri club si sono mossi per lui, ma il fatto che il Milan si sia interessato è un segnale che la squadra di Conceicao sia alla ricerca di un attaccante.