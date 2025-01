L’ex portiere della Juventus Wojciech Szczesny è partito titolare con il Barcellona per la prima volta in Coppa del Rey

Per una brutta notizia di mercato che è arrivata in casa Barcellona riguardo la situazione di Dani Olmo e Pau Victor Delgado, ce n’è anche una positiva.

Il portiere ex Juventus Wojciech Szczęsny è infatti tornato titolare dopo quasi tre mesi dal suo arrivo al Barcellona. Contro l’Union Deportiva Barbastro, Flick ha deciso di puntare sul polacco per difendere i pali della porta blaugrana.

Una prima volta per l’ex Roma e Arsenal, che sta raccogliendo così i suoi primi minuti da quando è tornato a giocare dopo aver annunciato l’addio al calcio in seguito alla fine dell’esperienza in bianconero.

Una buona notizia, dunque, non solo per il portiere ma anche per tutto l’ambiente del Barcellona, che potrà finalmente contare su una garanzia in più per la porta.

Prima da titolare per Szczesny con il Barcellona

Nella conferenza pre partita, l’allenatore tedesco aveva preannunciato la probabile scelta per la porta del Barcellona. “Szczesny sta lavorando molto bene, anche se non ho ancora deciso se giocherà“, aveva annunciato alla stampa.

Decisione che poi è arrivata e che ha permesso all’ex Juventus di scendere di nuovo in campo dopo più di tre mesi dal suo approdo in Spagna.

Il momento del Barcellona

La squadra di Flick sta attraversando un periodo complicato in campionato, dove occupa la terza posizione in classifica. Nelle ultime cinque giornate sono arrivate tre sconfitte contro Atletico Madrid, Leganes e Las Palmas oltre a un pareggio contro il Real Betis e la vittoria esterna ai danni del Mallorca.

Molto meglio in Champions, dove i blaugrana hanno vinto cinque partite su sei, perdendo solo contro il Monaco alla prima giornata. Ora Lewandowski e compagni sono impegnati in Coppa del Rey, competizione che non vincono dalla stagione 2020/2021.