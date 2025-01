L’arbitro Guida designato per la gara Roma – Lazio sarà sostituito dal collega Pairetto

Cambia l’arbitro della gara tra la Roma e la Lazio, valida per la 19ª giornata del Campionato di Serie A e in programma domani (domenica 5) alle 20:45.

L’arbitro Marco Guida, infatti, sarà sostituito dal collega Luca Pairetto.

Il primo non potrà dirigere l’incontro e, dunque, è stato scelto il secondo per dirigere il Derby di Roma, una delle gara più attese del campionato di Serie A.

Di seguito la nota diramata dall’AIA. “Si comunica che l’Arbitro Marco Guida designato per la gara Roma – Lazio, valida per 19ª giornata del Campionato di Serie A 2024/25, sarà sostituito dal collega Luca Pairetto”.

Roma-Lazio, il programma

Ormai è tutto pronto per il Derby di Roma che vedrà sfidarsi i giallorossi di Claudio Ranieri e i biancocelesti di Marco Baroni. Di gioca, chiaramente, allo stadio Olimpico. E a dirigere l’incontro, come sottolineato in precedenza, ci sarà Pairetto.

La gara vedrà la Lazio, quarta in classifica, affrontare la Roma, decima dopo 18 giornate, con 20 punti raccolti.