Napoli, Manna: “Danilo? E’ un giocatore estremamente importante”

Le parole del direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna nel prepartita del match contro la Fiorentina.

Il Napoli di Antonio Conte scende in campo per la diciannovesima e ultima giornata del girone d’andata della Serie A.

Nelle ultime 3 partite i ragazzi dell’ex Tottenham hanno ottenuto tre successi, lasciandosi alle spalle le due sconfitte consecutive contro la Lazio di Marco Baroni in Coppa Italia e campionato.

Accanto alle questioni di campo, però, c’è naturalmente il calciomercato. E’ iniziata la sessione invernale e anche il Napoli è al lavoro per regalare innesti alla rosa dell’allenatore pugliese.

Uno degli obiettivi della società di De Laurentiis è un difensore e nel mirino è finito da qualche settimana l’ex capitano della Juventus Danilo. Proprio di questo ha parlato il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna.

Manna: “Siamo concentrati su noi stessi”

Il direttore sportivo del Napoli ha dichiarato: “Trovo un po’ irrispettoso parlare di mercato in questo momento, siamo in una situazione estremamente positiva. Parlare di trattative non è corretto, perché sminuisce il lavoro di un gruppo che ha fatto molto bene”.

Sul difensore brasiliano ha aggiunto: “Danilo è un giocatore estremamente importante che vive una situazione complicata ma siamo concentrati su noi stessi. Parlarne adesso lo trovo un po’ sgradevole”.

Danilo-Napoli, la situazione

Danilo, come abbiamo raccontato, è stato messo fuori rosa dalla Juventus e non ha viaggiato con la squadra in direzione Riyad per disputare la semifinale contro il Milan, poi persa per 2-1.

Il difensore brasiliano si allenerà a parte e la sua volontà è quella di essere liberato gratuitamente scegliendo la sua prossima destinazione. Il Napoli, come raccontato, è la squadra favorita ad accoglierlo ma non è l’unica interessata.