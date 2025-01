Le formazioni ufficiali di Zanetti e Runjaic per l’appuntamento della 19^ giornata di Serie A tra Verona e Udinese

Verona e Udinese tornano in campo per la diciannovesima giornata di Serie A.

La squadra di Zanetti, dopo aver attraversato un momento complicato nel quale la panchina era in bilico, si è risollevato con 2 vittorie nelle ultime 3 contro Parma e Bologna.

L’Udinese, invece, vieni da 4 punti nelle ultime 2. La vittoria di Firenze targata Lucca-Thauvin è stata seguita dal pareggio contro il Torino per 2-2, dopo che i bianconeri si trovavano in doppio vantaggio fino al 53′.

Di seguito le scelte ufficiali di Zanetti e Runjaic per il match del “Bentegodi”.

Verona-Udinese, le formazioni ufficiali

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Serdar, Duda, Bradaric; Suslov; Sarr, Tengstedt. Allenatore: Zanetti

A disposizione: Berardi, Perilli, Daniliuc, Faraoni, Belahyane, Thierry, Lazovic, Livramento, Yllan, Kastanos, Bandeira, Magnani, Alidou, Mosquera, Cisse.

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Lucca. Allenatore: Runjaic

A disposizione: Piana, Padelli, Sanchez, Atta, Bravo, Ebosse, Kabasele, Ekeelenkamp, Zemura, Modesto, Toure, Pizarro.

Dove guardare Verona-Udinese in streaming e TV

La partita tra Verona e Udinese, in programma per sabato 4 gennaio alle ore 20:45 e valida per la 19ª giornata, sarà visibile in TV su DAZN e Sky Sport. Lo streaming, invece, sarà disponibile sull’app di DAZN, Sky Go e NOW TV .