Le formazioni ufficiali della sfida tra Fiorentina e Napoli.

Tornano in campo anche la Fiorentina e il Napoli per la prima partita di campionato di questo 2025.

I viola ospiteranno i ragazzi di Antonio Conte al Franchi di Firenze oggi, sabato 4 gennaio, alle ore 18:00.

I tre punti sarebbero fondamentali per allungare le distanze in classifica dalle inseguitrici. Il Napoli è infatti capolista, a pari punti con l’Atalanta. La Fiorentina invece si trova al quinto posto, a pari merito con la Juventus.

Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori per il match.

Fiorentina-Napoli, le formazioni ufficiali

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Ranieri, Comuzzo, Moreno; Dodo, Adli, Mandragora, Parisi; Beltran Sottil; Kean. Allenatore: Raffaele Palladino.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Neres, Lukaku, Spinazzola. Allenatore: Antonio Conte

Fiorentina-Napoli, dove vedere in tv e streaming

Il big match della 19esima giornata di Serie A tra Fiorentina e Napoli, in programma sabato 4 gennaio alle 18, sarà visibile in tv e streaming in esclusiva su DAZN.