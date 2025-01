Palermo, il ds Osti è in città: primo incontro con la squadra

L’incontro tra il ds e la squadra

Il nuovo direttore sportivo rosanero, Carlo Osti, ha incontrato la squadra al Palermo CFA di Torretta

È iniziata l’avventura da direttore sportivo del Palermo di Carlo Osti. Scelto dal club rosanero dopo l’esonero di Morgan De Sanctis, l’ex Sampdoria ha incontrato la squadra per la prima volta nella giornata di sabato, alla ripresa degli allenamenti dopo la pausa.

Osti ha raggiunto il Palermo CFA di Torretta e, insieme all’amministratore delegato Giovanni Gardini, ha parlato alla squadra prima dell’allenamento pomeridiano, diretto da Alessio Dionisi.

Nonostante un rendimento al di sotto delle aspettative, infatti, la società ha dato fiducia all’allenatore che ha iniziato la preparazione del match contro il Modena, in programma domenica 12 gennaio alle ore 15 al Barbera.

Osti ha seguito l’allenamento da vicino e nei prossimi giorni sarà presentato in conferenza stampa.

Osti, una figura d’esperienza il Palermo

Classe 1958, dirigente di lungo corso, Osti ha scritto pagine importanti con la Sampdoria, ottenendo risultati di rilievo in campo e mettendosi in luce per il suo stile.

Una figura d’esperienza che conoscono bene sia Riccardo Bigon, direttore tecnico globale del City Football Group, che Giovanni Gardini, con cui ha lavorato per due anni a Treviso.

Il ds segue l’allenamento al Palermo CFA

Il momento del Palermo

Subito operativo, Osti avrà il compito di rafforzare la squadra a disposizione di Alessio Dionisi, lavorando anche al mercato in uscita.

Il Palermo, attualmente, è undicesimo in classifica in Serie B con 24 punti in 20 partite: 6 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte. Dopo aver perso 4 degli ultimi cinque match, i rosanero dovranno cambiare marcia alla ripresa. Il calendario proporrà tre partite casalinghe nel mese di gennaio: prima Modena e Juve Stabia, poi Pisa dopo la trasferta con la Reggiana.