I numeri dell’attaccante classe 2002, in gol anche nella gara contro il Venezia

Il trascinatore dell’Empoli di Roberto D’Aversa ha un nome e un cognome ben preciso. Vale a dire Sebastiano Esposito: con il gol realizzato ai danni del Venezia, salgono a sette le reti realizzate in queste prime 15 giornate di Serie A. Ma c’è di più.

Perché l’attaccante classe 2002, fratello di Salvatore e Francesco Pio, da dicembre 2024 è il giocatore che ha segnato più gol in Serie A.

Ben cinque, contro l’Hellas Verona (doppietta), Atalanta, Genoa e il già citato Venezia.

Nessuno è riuscito a fare meglio di lui.

Empoli, i numeri di Esposito

Sebastiano Esposito e l’Empoli. In Toscana, l’attaccante sta trovando continuità sotto l’aspetto realizzativo. Oltre alle sette reti in Serie A – condite da un assist – ci sono anche i due centri, e un assist, in altrettante partite di Coppa Italia.

Un bilancio complessivo, dunque, di nove gol e due assist in diciassette partite con la maglia dell’Empoli.