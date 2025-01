Sale l’attesa del derby di Roma, ecco le possibili scelte di Baroni per il match.

Il derby è sempre una partita a sé. Mai prevedibile ma sempre speciale.

A inaugurare il nuovo anno, domenica 5 gennaio alle 20:45, si sfideranno quindi Roma e Lazio nel derby della Capitale.

L’allenatore della Lazio, in conferenza stampa, ha commentato: “Si vive per queste partite e per queste gare. Sono meravigliose perché dentro c’è tanta passione“. (Clicca qui per la conferenza completa)

Per la sfida Marco Baroni ha scelto un 4-3-3. Vediamo chi saranno i protagonisti del big match della diciannovesima giornata di campionato.

Lazio, la probabile formazione contro la Roma

Per il derby di Roma, Marco Baroni schiererà un 4-3-3. Tra i pali ci sarà Provedel, accompagnato centralmente da Gila e Romagnoli e Marusic e Nuno Tavares esterni. Il centrocampo sarà formato da Gendozi, Rovella e Dele-Bashiru. In attacco invece vedremo Castellanos con Isaksen e Zaccagni.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Marco Baroni

Roma-Lazio, dove vedere in tv e streaming

Il big match della diciannovesima giornata di Serie A tra Roma e Lazio, in programma domenica 5 gennaio alle 20:45, sarà visibile in tv e streaming in esclusiva su DAZN.