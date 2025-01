Anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha mandato il suo messagio al piccolo tifoso venuto a mancare nel pomeriggio

Nel pomeriggio che ha visto il Napoli superare con un netto 0-3 la Fiorentina di Palladino, è arrivata anche una triste notizia.

Al termine della gara, Antonio Conte non si è presentato nella consueta intervista post partita. Cristian Stellini, vice allenatore intervenuto al suo posto, ha rivelato la motivazione dietro questa scelta.

“Nel pomeriggio abbiamo perso una persona molto cara a noi, un bambino malato. Il mister non è riuscito a venire in conferenza stampa“, aveva detto dopo la partita Cristian Stellini.

Poco dopo è arrivato anche il messaggio del presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis, che ha condiviso tutta la sua vicinanza alla famiglia del piccolo tifoso del Napoli.

Napoli, le parole di De Laurentiis per il piccolo tifoso

Queste le parole del presidente del Napoli con un post pubblicato sul suo account “X”: “Caro Daniele, ci hai regalato mesi di gioia stando vicino a noi. Nonostante la tua malattia hai trasmesso forza, coraggio e allegria“.

E ha continuato: “Ti dedichiamo la vittoria e sappiamo che da lassù continuerai a seguirci con l’amore che ci hai dimostrato. Resterai per sempre nei nostri cuori“.

Stellini nel post partita

“Daniele era un bambino malato. Ci ha donato forza ed energia incredibili e noi abbiamo cercato di regalargli momenti di gioia“, aveva detto dopo la gara contro la Fiorentina il vice di Conte, Cristian Stellini.

Che ha poi concluso: “Il nostro pensiero va alla sua famiglia e a tutti i bambini che soffrono per queste terribili malattie“. Al saluto si era unito poi Spinazzola: “Da oggi Daniele ci guarderà dall’alto. Ci mancherai tanto, grazie per tutti gli insegnamenti che ci hai lasciato” e il capitano Di Lorenzo su Instagram: “Sarai per sempre con noi. Ciao Daniele”.