Le parole nel post partita della gara di Serie A contro il Verona dell’allenatore dell’Udinese Kosta Runjaic

Dopo il pareggio tra Venezia-Empoli e la vittoria del Napoli contro la Fiorentina, è toccato a Verona e Udinese scendere in campo per la diciannovesima giornata di Serie A.

L’Udinese è arrivato al match da nona forza del campionato grazie ai 24 punti raccolti in campionato. Il Verona, invece, si presentava prima della gara con 18 punti, a 4 distanze dalla zona retrocessione.

Partita che è stata tirata fino all’ultimo minuto, che ha visto il risultato restare in bilico fin dall’inizio.

Al termine della gara, Kosta Runjaic è intervenuto nel post partita per commentare la prestazione dei suoi uomini.

Le parole di Runjaic nel post partita di Verona-Udinese

L’allenatore tedesco ha esordito commentando il risultato, dichiarando: “Non sono felice del risultato, pensavo potessimo vincere anche perché avevamo un giocatore in più, ma non è facile giocare con questo tipo di squadre che sanno difendere bene”.

Poi: “Sono felice di alcune cose, di altre meno, dobbiamo migliorare, per esempio concediamo troppi gol, ma va bene così, abbiamo comunque 8 punti in più rispetto alla scorsa stagione, passo dopo passo proveremo a fare sempre di più il nostro meglio”.

“L’Europa non è un obiettivo al momento”

L’allenatore dell’Udinese ha parlato della possibilità di una qualificazione in Europa, dichiarando: “È un obiettivo a lungo termine per quella che è la mia visione. Bisogna lavorare tanto, negli ultimi anni l’Udinese ha fatto fatica a salvarsi e non è mai arrivata oltre il decimo posto. Al momento non è un obiettivo per noi“.

Infine, Runjaic ha anche parlato delle condizioni di Sanchez: “È sulla buona strada, ha bisogno di fare minuti in partite importanti. Lui fa parte della squadra e quando sarà nelle migliori condizioni sarà utilissimo per noi”