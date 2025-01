Prime Pagine: “La Coppa più Super”; “Motta, ridacci la vera Juve!”

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, domenica 5 gennaio, si concentrano sul Napoli e sulla Supercoppa

Le prime pagine dei quotidiani di oggi, domenica 5 gennaio, danno spazio alla netta vittoria del Napoli sulla Fiorentina in trasferta, che ha permesso agli azzurri di andare al primo posto in classifica. Ma si concentrano anche sul momento che sta vivendo la Juventus.

Gli uomini di Conte sono usciti vittoriosi grazie ai gol di Neres, Lukaku su rigore e McTominay. Tre punti che hanno permesso a Di Lorenzo e compagni di salire al primo posto, in attesa dei recuperi delle gare di Atalanta e Inter.

Spazio poi alla finale di Supercoppa italiana di lunedì 6 gennaio 2025, che vedrà l’Inter, qualificata contro l’Atalanta, sfidare il Milan, che ha battuto la Juventus.

Di seguito, riportiamo le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi, domenica 5 gennaio 2025.

La Gazzetta dello Sport apre con la finale di Superocoppa italiana tra Milan e Inter che si giocherà lunedì 6 gennaio. Taglio alto dedicato alla vittoria del Napoli che è salito al primo posto in campionato, anche nel ricordo del piccolo tifoso azzurro venuto a mancare.

Tuttosport dedica la prima pagina a Motta e al momento della Juventus, uscita recentemente in Supercoppa per mano del Milan. Taglio alto dedicato invece al ricordo del Torino per Agroppi.

Il Corriere dello Sport apre invece con la vittoria netta del Napoli nei confronti della Fiorentina: “Napoli coi botti!”.