Inter, Lautaro: “Guardo poco le statistiche: io gioco per vincere”

Le parole del capitano dell’Inter Lautaro Martinez in conferenza stampa prima della finale di Supercoppa Italiana contro il Milan

Dopo aver battuto l’Atalanta per 2-0 in semifinale, l’Inter di Simone Inzaghi si prepara alla finale di Supercoppa Italiana.

Gara in cui non solo ci sarà in palio il primo trofeo stagionale, ma sarà arricchita dalla bellezza in sè del match: il derby di Milano contro il Milan.

Rossoneri che sono riusciti ad accedere alla finale battendo la Juventus in rimonta per 1-2. Partita che è stata la prima in panchina per Conceicao, che si appresta ora a vivere il suo primo derby da allenatore del Milan.

Prima della gara, il capitano dell’Inter Lautaro Martinez è intervenuto in conferenza stampa per presentare la finale di Supercoppa Italiana.

Inter, Lautaro: “Guardo poco le statistiche, lavoro per il bene della squadra”

L’attaccante argentino ha esordito così in conferenza stampa: “Mi stimola tanto questa partita: è un derby, è il primo obiettivo di quest’anno. Noi giochiamo per vincere e per fare il massimo per poter portare l’Inter in alto: guardo poco le statistiche, io lavoro per il bene della squadra. Anche se il gol non arriva, sono tranquillo. L’importante è che l’Inter vinca”.

Sul gruppo e sulle insidie della gara: “La squadra sta bene, Affrontiamo una squadra forte: il Milan è l’unica squadra che ci ha battuto in campionato. Sarà una bella gara da giocare”.

Inter, le parole di Lautaro in conferenza stampa

Lautaro ha poi proseguito: “Spiace per i tifosi che non saranno tutti come a San Siro, noi però pensiamo a vincere”.

Il centravanti nerazzurro ha concluso: “Venire a giocare qua per noi è un bel ricordo degli anni precedenti. Domani ci aspetterà un’altra gara: sono tranquillo, faremo una grande partita”.