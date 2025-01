Inter, Inzaghi: “Cercheremo di non commettere gli errori dell’ultimo derby”

Le parole dell’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi in conferenza stampa prima della finale di Supercoppa Italiana contro il Milan

Dopo aver battuto l’Atalanta per 2-0 in semifinale, l’Inter di Simone Inzaghi si prepara alla finale di Supercoppa Italiana.

Gara in cui non solo ci sarà in palio il primo trofeo stagionale, ma sarà arricchita dalla bellezza in sè del match: il derby di Milano contro il Milan.

Rossoneri che sono riusciti ad accedere alla finale battendo la Juventus in rimonta per 1-2. Partita che è stata la prima in panchina per Conceicao, che si appresta ora a vivere il suo primo derby da allenatore del Milan.

Prima della gara, l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa per presentare la finale di Supercoppa Italiana.

Inter, le parole di Inzaghi nella conferenza pre Milan

L’allenatore dell’Inter ha iniziato la conferenza parlando del match: “Il derby è una partita particolare, emozionante. Ne ho disputati 13 da allenatori, sono stati tutti diversi l’uno dall’altro: cercheremo di non rifare gli errori dell’ultima partita contro il Milan. Per quanto riguarda Conceição non ci siamo più visti e parlati, ma non era successo niente all’epoca contro il Porto. Siamo stati tanti anni insieme: abbiamo avuto un grande maestro come Eriksson alla Lazio”.

Per poi soffermarsi su alcuni singoli: “Lautaro è un grande capitano, ha ereditato la fascia nel migliore dei modi: so cosa vuol dire non fare gol continuamente ma lo vedo tranquillo. Sono sicuro che ci darà una mano da qui alla fine. Thuram? Vediamo come andrà l’allenamento di oggi: sicuramente non prenderemo rischi ma valuteremo la situazione”.

“Milan squadra organizzata”, le parole di Inzaghi

Inzaghi ha poi dichiarato: “Milan cambiato? Per ora c’è solo una partita da analizzare: non hanno mai mollato e hanno giocato una partita organizzata”.

Per concludere con: “Sarebbe importantissimo vincere ancora: nelle ultime due stagione questa competizione ha ancora più valore perché vincere in due partite ravvicinate in quattro giorni ti può dare soddisfazioni maggiori. Promettiamo di mettere tutto in campo, sapendo che ci saranno delle difficoltà contro una squadra organizzata”.