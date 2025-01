Le formazioni ufficiali di Bocchetti e Nicola per il match di Serie A tra Monza e Cagliari, valido per l’ultima giornata del girone di andata

E dopo Venezia-Empoli, Fiorentina-Napoli e Verona-Udinese, si appresta a chiudere il girone di andata della Serie A anche il match tra Monza e Cagliari.

Le due squadre non stanno vivendo il loro miglior momento, e si trovano nella parte più bassa della classifica.

Tre punti nelle ultime 5 per i rossoblù; appena uno per i biancorossi allenati da Bocchetti.

Di seguito, le formazioni ufficiali della partita.

Come arrivano le due squadre

Il Monza di Bocchetti è reduce da 4 sconfitte consecutive per 2-1, e la prima – e unica – vittoria di quest’anno in Serie A è da datare al 21 di ottobre. Ovvero, quando i biancorossi hanno battuto con il risultato di 0-3 il Verona al Bentegodi. Attualmente il Monza è 20° con 10 punti raccolti in diciotto partite.

Stesso discorso per il Cagliari, chiamato a riscattare un momento tutt’altro che positivo. Diciottesimo posto in campionato, appena 14 punti in classifica e solo 16 gol segnati in 18 partite.

Le formazioni ufficiali di Monza-Cagliari

MONZA (3-4-2-1): Turati; Caldirola, Izzo, D’Ambrosio; Pedro Pereira, Sensi, Bondo, Birindelli; Mota, Ciurria; Caprari. Allenatore: Salvatore Bocchetti

A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Akpa Akpro, Djuric, Maldini, Forson, Maric, Valoti, Petagna, Bianco, Carboni, Postiglione, Martins, Vignato.

CAGLIARI (4-4-1-1): Scuffet; Zappa, Mina Luperto, Obert; Zortea, Makoumbou, Adopo, Felici; Viola; Piccoli. Allenatore: Davide Nicola.

A disposizione: Iliev, Sherri, Augello, Lapadula, Deiola, Prati, Marin, Wieteska, Palomino, Pavoletti, Azzi, Gaetano.