Scelto l’arbitro per il derby di Supercoppa tra Inter e Milan.

Inizia il countdown per un altro derby. Non stiamo parlando di quello della Capitale, in programma domenica 5 gennaio, ma quello di Milano in Supercoppa.

In trasferta a Riyad, si sfideranno infatti Inter e Milan lunedì 6 gennaio alle ore 20:00 allo stadio Al-Awwal Park.

A dirigere la finale del match ci sarà Simone Sozza. Dopo le voci degli ultimi giorni sulla scelta del brianzolo, ora è anche ufficiale. Insieme a lui ci saranno anche Carbone e Tegoni e il quarto uomo sarà Fabbri. La sala var è affidata a Marini accompagnato da Doveri e Perrotti.

Sozza raccoglierà quindi l’eredità di Antonio Rapuano, che un anno fa aveva diretto la sfida tra Inter e Napoli.

Inter-Milan, nuovo derby in Supercoppa

Lunedì 6 gennaio 2025 andrà in scena un nuovo derby della Madonnina, ancora una volta però lontano da Milano. Inter e Milan infatti si sfideranno Riyad per la finale della Supercoppa italiana. Questo sarà il terzo incontro nella storia dei club lontano da San Siro. Il primo nella competizione fu nel 2011 quando si scontrarono a Pechino. In quell’occasione fu il Milan a dominare e a portare a casa il trofeo.

La scorsa e ultima, finora, invece è stata proprio a Riyad nel 2023. Quella volta fu invece l’Inter ad avere la meglio e alzare la coppa. Sale quindi l’attesa per il terzo confronto. Riyad questa volta si tingerà di nerazzurro o rossonero?