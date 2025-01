Atalanta, nessun rinforzo previsto in attacco: i numeri offensivi che danno segnali positivi

Il miglioramento (in numeri) del reparto offensivo della squadra di Gian Piero Gasperini: i dati

Necessità in attacco? L’Atalanta risponde “no, grazie”. L’infortunio estivo di Scamacca non ha influenzato sulla macchina (quasi) perfetta della Dea: Retegui ha ingranato fin da subito, Lookman è una certezza e De Ketelaere continua a stupire in positivo.

Da non sottovalutare, poi, gli innesti estivi di Zaniolo, Brescianini e Samardzic che, fino ad ora, hanno segnato ben 12 gol. Passati quasi sotto traccia, il loro rendimento equivale a un attaccante aggiunto.

Un netto miglioramento rispetto alla passata stagione, a questo punto del cammino: l’anno scorso furono 44 reti totali dopo 25 partite, quest’anno sono già 50 del reparto offensivo sui 63 totali della squadra.

Numeri alla mano che fanno ben sperare sia Gasperini per la seconda parte della stagione che la società del club bergamasco: non risulta, dunque, nessuna impellente necessità di mercato. Le cifre giustificano la non esigenza di intervenire a gennaio. Per un reparto che funziona ormai a memoria.

Numeri in crescita

Esattamente al 4 gennaio, i gol segnati dagli attaccanti e da tutti i giocatori offensivi sono ben 50. E sono così divisi:

De Ketelaere : 10 gol (e 9 assist) in 1658 minuti giocati (poco più di 19 partite sulle 27 complessivamente disputate dalla squadra)

: 10 gol (e 9 assist) in 1658 minuti giocati (poco più di 19 partite sulle 27 complessivamente disputate dalla squadra) Lookman : 12 gol (e 6 assist) in 1553 minuti giocati (poco più di 17 partite sulle 27 complessivamente disputate dalla squadra)

: 12 gol (e 6 assist) in 1553 minuti giocati (poco più di 17 partite sulle 27 complessivamente disputate dalla squadra) Retegui : 14 gol (e 4 assist) in 1393 minuti (poco più di 15 partite sulle 27 complessivamente disputate dalla squadra)

: 14 gol (e 4 assist) in 1393 minuti (poco più di 15 partite sulle 27 complessivamente disputate dalla squadra) Zaniolo : 3 gol (e 3 assist) in 499 minuti giocati (5 partite e mezza sulle 27 complessivamente disputate dalla squadra)

: 3 gol (e 3 assist) in 499 minuti giocati (5 partite e mezza sulle 27 complessivamente disputate dalla squadra) Brescianini : 4 gol in 708 minuti giocati (poco meno di 8 partite sulle 27 complessivamente disputate dalla squadra)

: 4 gol in 708 minuti giocati (poco meno di 8 partite sulle 27 complessivamente disputate dalla squadra) Pasalic : 2 gol (e 4 assist) in 1532 minuti giocati (poco più di 17 partite sulle 27 complessivamente disputate dalla squadra)

: 2 gol (e 4 assist) in 1532 minuti giocati (poco più di 17 partite sulle 27 complessivamente disputate dalla squadra) Samardzic: 5 gol (e 4 assist) in 889 minuti giocati (poco meno di 10 partite sulle 27 complessivamente disputate dalla squadra)

Nella stagione 2023/2024 i gol complessivi furono 44: ben 19 in meno rispetto ad ora e con lo stesso numero di attaccanti/giocatori offensivi, compresi gli infortunati. L’anno scorso El Bilal Touré, ora Scamacca.

Atalanta, non solo l’attacco: la situazione in tutti i reparti

Attacco e centrocampo, dunque, rimane intoccabile. Qualità ma soprattutto quantità in abbondanza, come confermano i dati sopracitati.

E in difesa? Ci sarà solo l’uscita di Godfrey. La società valuterà qualche eventuale opportunità per il futuro (come accaduto per Hien lo scorso anno). Ma il messaggio è chiaro: nessuna esigenza strutturale. E i numeri della Dea parlano chiaro.