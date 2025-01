Venezia-Empoli, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali della gara di sabato 4 gennaio tra il Venezia di Di Francesco e l’Empoli di D’Aversa

Saranno Venezia ed Empoli ad aprire il sabato della 19ª giornata con la gara delle 15:00. Entrambe cercano i tre punti in questo importante scontro salvezza.

Gli uomini di Di Francesco arrivano alla gara dopo la sconfitta contro il Napoli al Maradona la scorsa giornata per la rete negli ultimi minuti di Raspadori.

Quelli di D’Aversa, invece, nelle ultime tre gare di campionato hanno rimediato tre sconfitte consecutive contro Genoa, Atalanta e Torino.

In questo momento il Venezia è al penultimo posto con 13 punti mentre l’Empoli al dodicesimo posto con 19.

Le formazioni ufficiali di Venezia-Empoli

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Altare, Idzes, Sverko; Zampano, Nicolussi Caviglia, Busio, Carboni, Ellertson; Oristanio, Pohjanpalo. Allenatore: Eusebio Di Francesco

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Maleh, Pezzella; Esposito, Colombo. Allenatore: Roberto D’Aversa.

Dove guardare Venezia-Empoli in streaming e TV

La partita tra Venezia ed Empoli, in programma per sabato 4 gennaio alle ore 15:00 e valida per la 19ª giornata, sarà visibile in TV su DAZN. Lo streaming, invece, sarà disponibile sull’app di DAZN.