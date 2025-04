La volata finale in Serie B: ultime cinque giornate in 19 giorni

Il calendario delle ultime cinque giornate di Serie B

Il rinvio della 34esima giornata di Serie B a seguito della morte di Papa Francesco cambia il calendario delle ultime cinque giornate del campionato cadetto.

Il turno inizialmente in programma per la giornata di Pasquetta è slittato a martedì 13 maggio, in coda rispetto a quella che doveva essere l’ultima giornata.

Si delinea così un rush finale di regular season intensissimo, con 5 partite per tutte le squadre nell’arco di meno di 20 giorni, da venerdì 25 aprile fino al 13 maggio appunto.

Di seguito il programma delle ultime cinque giornate di regular season.

Serie B, il programma delle ultime cinque giornate

35^ GIORNATA (25/04-26/04)

Frosinone-Spezia

Salernitana-Cosenza

Carrarese-Sampdoria

Brescia-Pisa

Bari-Modena

Reggiana-Cittadella

Cremonese-Mantova

Cesena-Sassuolo

Sudtirol-Juve Stabia

Catanzaro-Palermo

36^ GIORNATA (01/05)

Juve Stabia-Catanzaro

Spezia-Salernitana

Pisa-Frosinone

Sampdoria-Cremonese

Palermo-Sudtirol

Cosenza-Bari

Modena-Reggiana

Mantova-Cesena

Cittadella-Brescia

Sassuolo-Carrarese

37^ GIORNATA (04/05)

Salernitana-Mantova

Frosinone-Cittadella

Catanzaro-Sampdoria

Bari-Pisa

Cesena-Palermo

Reggiana-Spezia

Brescia-Juve Stabia

Sudtirol-Cosenza

Carrarese-Modena

Cremonese-Sassuolo

38^ GIORNATA (09/05)

Sassuolo-Catanzaro

Sampdoria-Salernitana

Palermo-Frosinone

Spezia-Cremonese

Cittadella-Bari

Pisa-Sudtirol

Modena-Brescia

Cosenza-Cesena

Juve Stabia-Reggiana

Mantova-Carrarese

34^ GIORNATA (RECUPERO, 13/05)

Cittadella-Salernitana

Juve Stabia-Sampdoria

Pisa-Cremonese

Spezia-Cosenza

Palermo-Carrarese

Sudtirol-Bari

Brescia-Reggiana

Modena-Cesena

Mantova-Catanzaro