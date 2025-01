Fiorentina, Palladino: “Comuzzo? Nessuno lo sposta, neanche le voci di mercato”

L’allenatore della Fiorentina ha parlato del difensore, obiettivo del Napoli, in conferenza stampa

La Fiorentina, dopo la vittoria contro la Lazio, prepara la nuova sfida di campionato, al Genoa, in programma domenica 2 febbraio alle ore 15:00.

In conferenza stampa, Raffaele Palladino è intervenuto parlando anche di Pietro Comuzzo. Il difensore è un obiettivo del Napoli: clicca qui per leggere le ultime sulla trattativa.

Le dichiarazioni: “Pietro è un ‘giovane-vecchio’, più maturo rispetto all’età che ha. Nessuno lo sposta, neanche le voci di mercato. È un ragazzo straordinario, con un grande senso di appartenenza: lo ringrazio, stravedo per lui“.

Palladino sui tanti colpi di mercato

La Fiorentina si è resa protagonista in questa finestra di calciomercato di tanti colpi.

Sulle novità della squadra ha parlato Palladino: “Tanti cambiamenti creano sicuramente delle difficoltà. Assemblare una squadra con tanti giocatori nuovi non è facile, cerco di fare del mio meglio. Chi arriverà dovrà essere bravo a integrarsi in un grandissimo gruppo di ragazzi straordinari. I ragazzi ci credono e vogliono portare la Fiorentina il più in alto possibile“.