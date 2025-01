Playoff Europa League, il sorteggio LIVE dalle 13

Il trofeo dell’Europa League – Foto Imago

Archiviata la fase campionato, oggi la Roma scoprirà l’avversaria nei playoff di Europa League.

Dalla fase campionato alla fase a eliminazione diretta. L’Europa League entra nel vivo con il sorteggio dei playoff. A Nyon, alle 13, ci sarà la cerimonia che coinvolgerà le squadre che hanno chiuso il girone unico tra il 9° e il 24° posto.

Tra queste c’è anche la Roma di Claudio Ranieri che ha chiuso la prima fase con una vittoria per 2-0 contro l’Eintracht Francoforte, piazzandosi così al 15° posto in classifica. Due opzioni per i giallorossi: il Porto o il Ferencvaros.

La Roma è tra le teste di serie del sorteggio di Nyon, motivo per cui giocherà la gara di ritorno (il 20 febbraio) all’Olimpico. Match d’andata (13 febbraio), invece, in Portogallo o Ungheria. In caso di parità dopo 180 minuti, tempi supplementari e calci di rigore.

In caso di passaggio del turno, la Roma scoprirebbe solo il 21 febbraio l’avversaria negli ottavi di finale. Anche in quel caso due opzioni: o l’Athletic Club oppure il derby della capitale contro la Lazio, prima della fase campionato.

Europa League, gli abbinamenti dei playoff

ROMA vs Ferencavaros o Porto

Viktoria Plzen vs Porto o Ferencvaros

Bodo/Glimt vs Twente o Fenerbahce

Anderlecht vs Fenerbahce o Twente

Ajax vs PAOK o Union SG

Steaua Bucarest vs Union SG o PAOK

Galatasaray vs AZ Alkmaar o Midtjylland

Real Sociedad vs Midtjylland o AZ Alkmaar

Le otto squadre che supereranno i playoff accederanno agli ottavi di finale dove sono già qualificate le squadre che hanno chiuso la fase campionato tra le prime otto. Sono Lazio, Athletic Club, Manchester United, Tottenham, Eintracht Francoforte, Lione, Olympiacos e Rangers.

IL TABELLONE DELLA FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

Europa League, gli abbinamenti negli ottavi di finale

Lazio contro una tra: Roma, Viktoria Plzen, Ferencvaros e Porto

Athletic Club contro una tra: Roma, Viktoria Plzen, Ferencvaros e Porto

Manchester United contro una tra: Real Sociedad, Galatasaray, AZ Alkmaar e Midtjylland

Tottenham contro una tra: Real Sociedad, Galatasaray, AZ Alkmaar e Midtjylland

Eintracht Francoforte contro una tra: Steaua Bucarest, Ajax, Union SG e PAOK

Lione contro una tra: Steaua Bucarest, Ajax, Union SG e PAOK

Olympiacos contro una tra: Bodo/Glimt, Anderlecht, Twente e Fenerbahce

Rangers contro una tra: Bodo/Glimt, Anderlecht, Twente e Fenerbahce

Il calendario della fase a eliminazione diretta

Spareggi per la fase a eliminazione diretta : 13 e 20 febbraio

: 13 e 20 febbraio Sorteggio ottavi di finale, quarti di finale, semifinali : 21 febbraio

: 21 febbraio Ottavi di finale : 6 e 13 marzo

: 6 e 13 marzo Quarti di finale : 10 e 17 aprile

: 10 e 17 aprile Semifinali : 1 e 8 maggio

: 1 e 8 maggio Finale: 21 maggio (Bilbao)