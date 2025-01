Playoff Champions League, il sorteggio LIVE dalle 12

Foto Imago

A Nyon è il giorno del sorteggio dei playoff di Champions League con Atalanta, Juventus e Milan. Seguilo live

Archiviata la fase campionato, la Champions League entra nel vivo con la fase a eliminazione diretta. Il primo step passa da Nyon, con il sorteggio dei playoff che vedono coinvolte le squadre che hanno chiuso la prima fase tra il 9° e il 24° posto.

IL SORTEGGIO DI EUROPA LEAGUE

Tra le formazioni interessate al sorteggio ci sono tre italiane: Atalanta, Milan e Juventus. Nerazzurri (noni nella fase campionato) e rossoneri (13esimi) saranno tra le teste di serie e potranno giocare la gara di ritorno in casa. Discorso opposto per la Juventus, 20esima della fase campionato e non testa di serie del sorteggio. Il rischio è soprattutto per il derby Milan-Juventus, possibile al 50%. L’Atalanta, invece, pescherà Sporting CP o Club Brugge.

COME FUNZIONANO I PLAY-OFF DI CHAMPIONS LEAGUE

Le date da segnare in agenda sono 11/12 febbraio per l’andata e 18/19 febbraio per le gare di ritorno. Si gioca su 180 minuti con le sfide di ritorno in casa della testa di serie. In caso di parità non valgono doppio i gol in trasferta (regola ormai adottata da tutte le competizioni UEFA), ma si andrà ai supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

Nel sorteggio di oggi, le squadre verranno piazzate tra la parte alta (lato argento) e la parte bassa (lato blu) del tabellone. L’accoppiamento con la squadra già qualificata agli ottavi di finale avverrà soltanto il 21 febbraio, al prossimo sorteggio.

Champions League, gli abbinamenti dei playoff

ATALANTA vs Sporting CP o Club Brugge

vs Sporting CP o Club Brugge Dortmund vs Club Brugge o Sporting CP

Real Madrid vs Celtic o Manchester City

Bayern Monaco vs Manchester City o Celtic

MILAN vs Feyenoord o JUVENTUS

vs Feyenoord o PSV Eindhoven vs JUVENTUS o Feyenoord

o Feyenoord Paris Saint Germain vs Monaco o Brest

Benfica vs Brest o Monaco

Le otto squadre che supereranno i playoff accederanno agli ottavi di finale dove sono già qualificate le squadre che hanno chiuso la fase campionato tra le prime otto. Sono Liverpool, Barcellona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille e Aston Villa.

IL TABELLONE DELLA FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

Fonte Foto: Federico Piovesan

Champions League, gli abbinamenti negli ottavi di finale

Liverpool contro una tra: Monaco, Brest, Psg, Benfica

contro una tra: Monaco, Brest, Psg, Benfica Barcellona contro una tra: Monaco, Brest, Psg, Benfica

contro una tra: Monaco, Brest, Psg, Benfica Arsenal contro una tra: Feyenoord, Juventus, Milan, PSV

contro una tra: Feyenoord, Juventus, Milan, PSV Inter contro una tra: Feyenoord, Juventus, Milan, PSV

contro una tra: Feyenoord, Juventus, Milan, PSV Atletico contro una tra: Celtic, Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco

contro una tra: Celtic, Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco Leverkusen contro una tra: Celtic, Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco

contro una tra: Celtic, Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco Lille contro una tra: Bruges, Sporting, Borussia Dortmund, Atalanta

contro una tra: Bruges, Sporting, Borussia Dortmund, Atalanta Aston Villa contro una tra: Bruges, Sporting, Borussia Dortmund, Atalanta

Le date della fase a eliminazione diretta

Spareggi per la fase a eliminazione diretta : 11/12 e 18/19 febbraio

: 11/12 e 18/19 febbraio Sorteggio ottavi di finale, quarti di finale, semifinali : 21 febbraio

: 21 febbraio Ottavi di finale: 4/5 e 11/12 marzo

4/5 e 11/12 marzo Quarti di finale : 8/9 e 15/16 aprile

: 8/9 e 15/16 aprile Semifinali : 29/30 aprile e 6/7 maggio

: 29/30 aprile e 6/7 maggio Finale: 31 maggio (Monaco di Baviera)