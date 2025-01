Inter-Milan, cinque derby in un mese? È possibile, ecco come

Si potrebbero giocare cinque derby di Milano in un mese: le combinazioni

Il derby è sempre una partita a sé ma poterne giocare cinque in un solo mese è qualcosa di anormale. Però nel calcio tutto è possibile e potrebbe accadere davvero.

L’Inter e il Milan infatti potrebbero scontrarsi ben cinque volte in un solo mese.

Come è possibile? Con le varie combinazioni nei diversi tornei italiani ed europei in cui stanno giocando le due squadre.

Andiamo a scoprire in quale competizioni potrebbero incrociarsi Inter e Milan in un solo mese.

Lautaro Martinez, capitano dell’Inter (imago)

Cinque derby di Milano in un mese: le combinazioni

In un mese potrebbero giocarsi ben cinque derby a Milano. Il primo, domenica 2 febbraio, ovvero la sfida in campionato valida per la 23esima giornata di Serie A. Inter e Milan però, in base a diverse combinazioni, potrebbero incontrarsi anche in Coppa Italia.

Dovrebbero però vincere rispettivamente contro Lazio e Roma. Superate le squadre romane allora potrebbero sfidarsi nelle sfide di semifinale del torneo. La partita di andata sarebbe il prossimo 2 aprile, mentre quella di ritorno il 23 dello stesso mese.

Inter-Milan, incrocio in Champions League

Uscendo dalle competizioni italiane, Inter e Milan potrebbero giocare un derby anche in Champions League. Questo sarebbe agli ottavi di finale, nel caso in cui il sorteggio dovesse mettere le due squadre nella stessa parte del tabellone.

In attesa del sorteggio di Nyon (qui le informazioni), il Milan, se dovesse vincere il playoff, potrebbe proprio incontrare l’Inter agli ottavi di finale.